На Даунинг-стрит сделали заявление по итогам переговоров коалиции желающих - РИА Новости, 19.08.2025
16:34 19.08.2025
На Даунинг-стрит сделали заявление по итогам переговоров коалиции желающих
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Представители так называемой коалиции желающих и США в ближайшие дни обсудят планы по предоставлению гарантий безопасности Украине, заявили на Даунинг-стрит по итогам встречи коалиции во вторник. "Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) отметил, что представители коалиции встретятся со своими американскими коллегами в ближайшие дни для разработки планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и для того, чтобы подготовиться к развертыванию контингента в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии Стармера. В документе отмечается, что страны коалиции обсудили возможные способы давления, в том числе санкционного, которое они могут оказать на Россию в дальнейшем. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. Блумберг также передавало во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина с Зеленским. В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии также опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Представители так называемой коалиции желающих и США в ближайшие дни обсудят планы по предоставлению гарантий безопасности Украине, заявили на Даунинг-стрит по итогам встречи коалиции во вторник.
"Премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) отметил, что представители коалиции встретятся со своими американскими коллегами в ближайшие дни для разработки планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и для того, чтобы подготовиться к развертыванию контингента в случае прекращения огня", - говорится в заявлении канцелярии Стармера.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Президент Финляндии оценил проведение онлайн-встречи коалиции желающих
Вчера, 14:55
В документе отмечается, что страны коалиции обсудили возможные способы давления, в том числе санкционного, которое они могут оказать на Россию в дальнейшем.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Как передавало агентство Блумберг, гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Блумберг также передавало во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина с Зеленским.
В воскресенье по итогам встречи так называемой коалиции желающих канцелярия премьера Британии также опубликовала заявление. Из него следует, что лидеры государств "коалиции" подчеркнули свою "готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий", а также "готовность обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины", как и "готовность содействовать восстановлению вооруженных сил Украины".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Коалиция желающих войны не смогла переиграть Трампа, заявил Медведев
Вчера, 09:45
 
