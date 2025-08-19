Рейтинг@Mail.ru
До Запада постепенно доходит новая политическая реальность, заявил Толстой
13:56 19.08.2025 (обновлено: 14:02 19.08.2025)
До Запада постепенно доходит новая политическая реальность, заявил Толстой
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Западные мечты о решении "русского вопроса" за счет Украины окончательно рухнули, до "этих господ" постепенно доходит новая политическая реальность, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. "Западные мечты о решении "русского вопроса" за счет Украины окончательно рухнули. Впереди выбор между плохим и очень плохим. До этих напыщенных господ постепенно доходит новая политическая реальность - история пишется не ими и не в Вашингтоне или Брюсселе, а гораздо дальше - в окопах под Сумами, Харьковом и Запорожьем. Где будут эти окопы завтра? Думаю это ключевой вопрос для тех, кто трясется от страха и ненависти при слове "Россия", - написал Толстой в своем Telegram-канале. Он отметил, что за поиском скрытых смыслов вокруг вчерашней встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не нужно забывать главного: сама ситуация, когда в Белом Доме по сути обсуждают условия капитуляции Украины, стала возможной благодаря подвигу российских воинов и тех, кто "ценой неимоверного напряжения, крови и пота" заставил врага забыть о "победе на поле боя". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Западные мечты о решении "русского вопроса" за счет Украины окончательно рухнули, до "этих господ" постепенно доходит новая политическая реальность, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Западные мечты о решении "русского вопроса" за счет Украины окончательно рухнули. Впереди выбор между плохим и очень плохим. До этих напыщенных господ постепенно доходит новая политическая реальность - история пишется не ими и не в Вашингтоне или Брюсселе, а гораздо дальше - в окопах под Сумами, Харьковом и Запорожьем. Где будут эти окопы завтра? Думаю это ключевой вопрос для тех, кто трясется от страха и ненависти при слове "Россия", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за поиском скрытых смыслов вокруг вчерашней встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не нужно забывать главного: сама ситуация, когда в Белом Доме по сути обсуждают условия капитуляции Украины, стала возможной благодаря подвигу российских воинов и тех, кто "ценой неимоверного напряжения, крови и пота" заставил врага забыть о "победе на поле боя".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ: встреча Путина и Трампа показала, что Запад не смог изолировать Россию
16 августа, 16:03
 
