Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 19.08.2025
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев не желает забирать живых украинских пленных, а тысячу тел погибших бойцов его с трудом...
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев не желает забирать живых украинских пленных, а тысячу тел погибших бойцов его с трудом заставили забрать. Таким образом она прокомментировала слова украинского посла в Польше Василия Боднара о том, что Украина ценна для НАТО, потому что знает, "как убивать русских". "Может, тысячу пленных украинцев заберёте, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее телеканал RT запустил сайт, на котором собрана вся информация по 1 тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова
Захарова: Киев с трудом решился забрать тела и не желает принимать живых пленных