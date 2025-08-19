Рейтинг@Mail.ru
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 19.08.2025
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 19.08.2025
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев не желает забирать живых украинских пленных, а тысячу тел погибших бойцов его с трудом... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев не желает забирать живых украинских пленных, а тысячу тел погибших бойцов его с трудом заставили забрать. Таким образом она прокомментировала слова украинского посла в Польше Василия Боднара о том, что Украина ценна для НАТО, потому что знает, "как убивать русских". "Может, тысячу пленных украинцев заберёте, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее телеканал RT запустил сайт, на котором собрана вся информация по 1 тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
Киев не желает забирать живых пленных украинцев, заявила Захарова

Захарова: Киев с трудом решился забрать тела и не желает принимать живых пленных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев не желает забирать живых украинских пленных, а тысячу тел погибших бойцов его с трудом заставили забрать.
Таким образом она прокомментировала слова украинского посла в Польше Василия Боднара о том, что Украина ценна для НАТО, потому что знает, "как убивать русских".
«
"Может, тысячу пленных украинцев заберёте, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее телеканал RT запустил сайт, на котором собрана вся информация по 1 тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.
