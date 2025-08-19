https://ria.ru/20250819/zaharova-2036341995.html

Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова

Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова - РИА Новости, 19.08.2025

Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе о результатах нахождения Владимира Зеленского у власти не говорят, а рисуют на больших... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T16:45:00+03:00

2025-08-19T16:45:00+03:00

2025-08-19T16:45:00+03:00

украина

россия

сша

владимир зеленский

мария захарова

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе о результатах нахождения Владимира Зеленского у власти не говорят, а рисуют на больших ватманах. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину. "Теперь о результатах похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами", - написала она в своем Telegram-канале. Также официальный представитель МИД РФ упомянула видео 11-летней давности. "В далеком, как можно судить по интернету, 2014 году, он (Зеленский - ред.) рассказывает о том, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что "недостоин" и "не настолько мудр", чтобы "занимать такую должность", что Украина "заслуживает серьёзную кандидатуру". Возможно, тогда наркотики поразили не всю кору его головного мозга, и он хоть как-то соображал, отдавая себе отчёт, что управлять страной клоун не может", - добавила Захарова. По ее мнению, Зеленский буквально предвидел, чем закончится его нахождение у власти без мудрости, образования, а также "без необходимых достоинств и достоинства".

https://ria.ru/20250819/tramp-2036304983.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, евросоюз