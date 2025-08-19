Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова
Захарова: на Западе не говорят о результатах пребывания Зеленского у власти
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе о результатах нахождения Владимира Зеленского у власти не говорят, а рисуют на больших ватманах.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
"Теперь о результатах похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами", - написала она в своем Telegram-канале.
Также официальный представитель МИД РФ упомянула видео 11-летней давности.
"В далеком, как можно судить по интернету, 2014 году, он (Зеленский - ред.) рассказывает о том, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что "недостоин" и "не настолько мудр", чтобы "занимать такую должность", что Украина "заслуживает серьёзную кандидатуру". Возможно, тогда наркотики поразили не всю кору его головного мозга, и он хоть как-то соображал, отдавая себе отчёт, что управлять страной клоун не может", - добавила Захарова.
По ее мнению, Зеленский буквально предвидел, чем закончится его нахождение у власти без мудрости, образования, а также "без необходимых достоинств и достоинства".