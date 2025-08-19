Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/zaharova-2036341995.html
Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова
Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова - РИА Новости, 19.08.2025
Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе о результатах нахождения Владимира Зеленского у власти не говорят, а рисуют на больших... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:45:00+03:00
2025-08-19T16:45:00+03:00
украина
россия
сша
владимир зеленский
мария захарова
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе о результатах нахождения Владимира Зеленского у власти не говорят, а рисуют на больших ватманах. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину. "Теперь о результатах похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами", - написала она в своем Telegram-канале. Также официальный представитель МИД РФ упомянула видео 11-летней давности. "В далеком, как можно судить по интернету, 2014 году, он (Зеленский - ред.) рассказывает о том, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что "недостоин" и "не настолько мудр", чтобы "занимать такую должность", что Украина "заслуживает серьёзную кандидатуру". Возможно, тогда наркотики поразили не всю кору его головного мозга, и он хоть как-то соображал, отдавая себе отчёт, что управлять страной клоун не может", - добавила Захарова. По ее мнению, Зеленский буквально предвидел, чем закончится его нахождение у власти без мудрости, образования, а также "без необходимых достоинств и достоинства".
https://ria.ru/20250819/tramp-2036304983.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, дональд трамп, евросоюз
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дональд Трамп, Евросоюз
Зеленский предвидел, чем закончится его главенство, считает Захарова

Захарова: на Западе не говорят о результатах пребывания Зеленского у власти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе о результатах нахождения Владимира Зеленского у власти не говорят, а рисуют на больших ватманах.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
"Теперь о результатах похода Зеленского во власть на Западе не говорят, там рисуют на больших ватманах и обводят итоги контрастными карандашами", - написала она в своем Telegram-канале.
Также официальный представитель МИД РФ упомянула видео 11-летней давности.
"В далеком, как можно судить по интернету, 2014 году, он (Зеленский - ред.) рассказывает о том, что не собирается в политику, даже если его об этом будут просить, потому что "недостоин" и "не настолько мудр", чтобы "занимать такую должность", что Украина "заслуживает серьёзную кандидатуру". Возможно, тогда наркотики поразили не всю кору его головного мозга, и он хоть как-то соображал, отдавая себе отчёт, что управлять страной клоун не может", - добавила Захарова.
По ее мнению, Зеленский буквально предвидел, чем закончится его нахождение у власти без мудрости, образования, а также "без необходимых достоинств и достоинства".
Трамп о необходимости для Киева пойти на уступки - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта
Вчера, 15:14
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала