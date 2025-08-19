Рейтинг@Mail.ru
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 19.08.2025 (обновлено: 23:32 19.08.2025)
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2025
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС
Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на работе Запорожской АЭС, станция работает в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожская аэс
россия
вооруженные силы украины
энергетика
атомная энергетика
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на работе Запорожской АЭС, станция работает в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки БПЛА противника по высоковольтному оборудованию произошло отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области."Станция работает в прежнем режиме. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на ее работе", - сказала Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
запорожская область
россия
Новости
запорожская область, запорожская аэс, россия, вооруженные силы украины, энергетика, атомная энергетика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия, Вооруженные силы Украины, Энергетика, Атомная энергетика, Происшествия
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС

ЗАЭС работает в прежнем режиме после обесточивания Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на работе Запорожской АЭС, станция работает в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки БПЛА противника по высоковольтному оборудованию произошло отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области.
"Станция работает в прежнем режиме. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на ее работе", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
