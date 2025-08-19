https://ria.ru/20250819/zaes-2036402286.html
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2025
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС
Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на работе Запорожской АЭС, станция работает в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T23:29:00+03:00
2025-08-19T23:29:00+03:00
2025-08-19T23:32:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на работе Запорожской АЭС, станция работает в прежнем режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки БПЛА противника по высоковольтному оборудованию произошло отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области."Станция работает в прежнем режиме. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на ее работе", - сказала Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Обесточивание Запорожской области не сказалось на ЗАЭС
