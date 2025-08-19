В Японии не ответили на вопрос об участии Токио в гарантиях Украине
Исиба не ответил на вопрос об участии Токио в гарантиях безопасности Киеву
© AP Photo / David MareuilСигэру Исиба
© AP Photo / David Mareuil
Сигэру Исиба. Архивное фото
ТОКИО, 19 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба высоко оценил работу президента США Дональда Трампа над различными инициативами для разрешения украинского вопроса, но ушел от прямого ответа относительно участия Токио в гарантиях безопасности Украине.
"Очень значимо то, что президент Трамп активно работает над различными инициативами по установлению мира на Украине", - подчеркнул журналистам глава японского правительства, комментируя состоявшуюся встречу между американским лидером и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
При этом Исиба вновь подчеркнул, что важным является и то, как международное сообщество будет достигать не только скорейшего прекращения огня, но и "установление справедливого мира".
"Это будет чрезвычайно сложно и потребует много времени", - добавил он.
"Мы будем следить за ходом текущих обсуждений и внимательно рассмотрим, что наша страна может сделать, в том числе с точки зрения законодательства и возможностей, и сыграем свою соответствующую роль", - ответил премьер Японии.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.