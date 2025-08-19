https://ria.ru/20250819/vzryv-2036192246.html

В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Лубны Полтавской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Лубны Полтавской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Лубнах Полтавской области прогремели взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги в Полтавской области звучит почти три часа. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

