Власти Молдавии хотят любой ценой остаться у штурвала, заявил депутат - РИА Новости, 19.08.2025
10:19 19.08.2025
Власти Молдавии хотят любой ценой остаться у штурвала, заявил депутат
Власти Молдавии и ее президент Майя Санду могут доказать свою честность на предстоящих 28 сентября парламентских выборах, если отменят процедуру голосования по... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
дональд трамп
сша
джо байден
московский комсомолец
ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Власти Молдавии и ее президент Майя Санду могут доказать свою честность на предстоящих 28 сентября парламентских выборах, если отменят процедуру голосования по почте, заявил РИА Новости депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) политолог Андрей Сафонов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "В Молдавии власти желают использовать такое голосование для сохранения своего положения. Чтобы доказать свою честность, они должны экстренно отказаться от такого способа и внести изменения в законодательство Республики Молдова", - сказал Сафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о том, что голосование по почте – это средство фальсификации выборов. В частности, так были сфальсифицированы президентские выборы 2020 года, когда победил Дональд Трамп, но глобалисты добились объявления победителем Джо Байдена. "Похоже, власти Молдавии могут исходить именно из желания любой ценой сохраниться у штурвала с помощью двух способов: первое - голосование по почте и второе - голосование диаспоры. В обоих случаях цель – записать за партией Майи Санду больше голосов, чем у нее есть на самом деле", - отметил депутат. Он считает, что это – единственный способ победы существующей в Кишиневе диктатуры, так как в 2024 году Санду внутри проиграла как президентские выборы, так и проевропейский референдум. Было объявлено, что дело решили голосование по почте и голосование диаспоры. "Коль скоро жульничество голосования по почте признал сам "лидер свободного мира" - так прозападные силы традиционно именуют президентов США, - то для правящей группировки Кишинева разумно: во-первых, официально объявить об отмене голосования по почте в ближайшие дни, во-вторых, внести изменения в действующее законодательство на экстренном заседании парламента Молдавии, которое нужно созвать", - подчеркнул Сафонов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
сша
в мире, майя санду, молдавия, кишинев, дональд трамп, сша, джо байден, московский комсомолец, sputnik молдова
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Дональд Трамп, США, Джо Байден, Московский комсомолец, Sputnik Молдова
ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Власти Молдавии и ее президент Майя Санду могут доказать свою честность на предстоящих 28 сентября парламентских выборах, если отменят процедуру голосования по почте, заявил РИА Новости депутат Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) политолог Андрей Сафонов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"В Молдавии власти желают использовать такое голосование для сохранения своего положения. Чтобы доказать свою честность, они должны экстренно отказаться от такого способа и внести изменения в законодательство Республики Молдова", - сказал Сафонов.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о том, что голосование по почте – это средство фальсификации выборов. В частности, так были сфальсифицированы президентские выборы 2020 года, когда победил Дональд Трамп, но глобалисты добились объявления победителем Джо Байдена.
"Похоже, власти Молдавии могут исходить именно из желания любой ценой сохраниться у штурвала с помощью двух способов: первое - голосование по почте и второе - голосование диаспоры. В обоих случаях цель – записать за партией Майи Санду больше голосов, чем у нее есть на самом деле", - отметил депутат. Он считает, что это – единственный способ победы существующей в Кишиневе диктатуры, так как в 2024 году Санду внутри проиграла как президентские выборы, так и проевропейский референдум. Было объявлено, что дело решили голосование по почте и голосование диаспоры. "Коль скоро жульничество голосования по почте признал сам "лидер свободного мира" - так прозападные силы традиционно именуют президентов США, - то для правящей группировки Кишинева разумно: во-первых, официально объявить об отмене голосования по почте в ближайшие дни, во-вторых, внести изменения в действующее законодательство на экстренном заседании парламента Молдавии, которое нужно созвать", - подчеркнул Сафонов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
