https://ria.ru/20250819/vsu-2036362829.html
В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали семь человек
2025-08-19T17:58:00+03:00
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россия
днепр (река)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Семь человек получили ранения от ударов ВСУ по населенным пунктам Херсонской области за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей", - написал Сальдо. В частности, в Алешках ранения и минно-взрывные травмы получили женщина и трое мужчин - все госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. В селе Великие Копани ранены двое мужчин. "Один из них пострадал, находясь во время обстрела за рулём автомобиля, и был госпитализирован в тяжёлом состоянии", - сообщил Сальдо. Кроме того, по его словам, в Горностаевке в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мирный житель, поврежден трактор коммунального предприятия. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
херсонская область
россия
днепр (река)
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, днепр (река)
