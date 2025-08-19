https://ria.ru/20250819/vsu-2036362829.html

В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали семь человек

В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали семь человек - РИА Новости, 19.08.2025

В Херсонской области при ударах ВСУ пострадали семь человек

Семь человек получили ранения от ударов ВСУ по населенным пунктам Херсонской области за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Семь человек получили ранения от ударов ВСУ по населенным пунктам Херсонской области за последние сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей", - написал Сальдо. В частности, в Алешках ранения и минно-взрывные травмы получили женщина и трое мужчин - все госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. В селе Великие Копани ранены двое мужчин. "Один из них пострадал, находясь во время обстрела за рулём автомобиля, и был госпитализирован в тяжёлом состоянии", - сообщил Сальдо. Кроме того, по его словам, в Горностаевке в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мирный житель, поврежден трактор коммунального предприятия. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

