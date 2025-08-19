https://ria.ru/20250819/vsu-2036295112.html
Канадские инструкторы подготовили более 44 тысяч украинских боевиков
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Канадские инструкторы подготовили более 44 тысяч украинских военных в рамках тренировочной миссии UNIFIER, сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. Канадская тренировочная миссия UNIFIER на Украине была начата в 2015 году по запросу Киева, в начале 2022 года она была расширена и продлена до марта 2025 года, а позднее - до марта 2026 года. "Со стороны Канады мы обучили более 44 тысяч членов Вооруженных сил Украины в рамках операции UNIFIER", - заявила Ананд на совместной пресс-конференции с главами МИД стран Северной Европы. Трансляция велась на YouTube-канале финского МИД. В 2022 году занимавшая тогда должность министра обороны Канады Анита Ананд заявила, что с 2015 года канадские военные инструкторы подготовили более 33 тысяч украинских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
