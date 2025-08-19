https://ria.ru/20250819/vsu-2036235577.html

Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ

Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025

Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ

Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ по населенным пунктам левого берега Днепра, всего за сутки ВСУ нанесли 61 удар из... РИА Новости, 19.08.2025

ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ по населенным пунктам левого берега Днепра, всего за сутки ВСУ нанесли 61 удар из ствольной артиллерии и провели 16 атак с примирением БПЛА по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Брилевка погиб мирный житель. В Алешках один житель получил ранения. Кроме того, в результате атаки FPV-дронов один житель получил ранения в Горностаевке. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 43 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 16 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Брилевка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

