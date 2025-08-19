Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ
ВСУ за сутки нанесли 61 удар по Херсонской области
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ по населенным пунктам левого берега Днепра, всего за сутки ВСУ нанесли 61 удар из ствольной артиллерии и провели 16 атак с примирением БПЛА по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Брилевка погиб мирный житель. В Алешках один житель получил ранения. Кроме того, в результате атаки FPV-дронов один житель получил ранения в Горностаевке. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 43 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 16 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Брилевка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18