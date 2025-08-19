Рейтинг@Mail.ru
Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/vsu-2036235577.html
Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ
Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ
Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ по населенным пунктам левого берега Днепра, всего за сутки ВСУ нанесли 61 удар из... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:11:00+03:00
2025-08-19T10:11:00+03:00
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ по населенным пунктам левого берега Днепра, всего за сутки ВСУ нанесли 61 удар из ствольной артиллерии и провели 16 атак с примирением БПЛА по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Брилевка погиб мирный житель. В Алешках один житель получил ранения. Кроме того, в результате атаки FPV-дронов один житель получил ранения в Горностаевке. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 43 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 16 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Брилевка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Херсонской области погиб при ударах ВСУ

ВСУ за сутки нанесли 61 удар по Херсонской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 19 авг - РИА Новости. Один мирный житель погиб и двое получили ранения в результате ударов ВСУ по населенным пунктам левого берега Днепра, всего за сутки ВСУ нанесли 61 удар из ствольной артиллерии и провели 16 атак с примирением БПЛА по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Брилевка погиб мирный житель. В Алешках один житель получил ранения. Кроме того, в результате атаки FPV-дронов один житель получил ранения в Горностаевке. В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 43 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 16 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Новая Каховка, Алешки, Брилевка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Днепр (река)Херсонская областьКаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала