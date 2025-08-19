https://ria.ru/20250819/vsu-2036213301.html
Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу
Российские военные пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу в Брянской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу в Брянской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Брянской области пресечена попытка пересечения границы России группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен", — сказал собеседник агентства.Противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
