https://ria.ru/20250819/vsu-2036213301.html

Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу

Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу - РИА Новости, 19.08.2025

Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу

Российские военные пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу в Брянской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T07:16:00+03:00

2025-08-19T07:16:00+03:00

2025-08-19T11:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу в Брянской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Брянской области пресечена попытка пересечения границы России группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен", — сказал собеседник агентства.Противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250819/voennye-2036212354.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность