Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 19.08.2025 (обновлено: 11:04 19.08.2025)
Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу
Российские военные пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу в Брянской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу в Брянской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Брянской области пресечена попытка пересечения границы России группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен", — сказал собеседник агентства.Противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
брянская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Пресечена попытка прорыва украинской ДРГ через российскую границу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку прорыва украинской ДРГ через границу в Брянской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Брянской области пресечена попытка пересечения границы России группой боевиков ВСУ. В результате стрелкового боя уничтожено пять человек живой силы противника, двое взято в плен", — сказал собеседник агентства.
Противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
 
 
