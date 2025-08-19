https://ria.ru/20250819/vsu-2036210910.html
Источник: ВСУ перебрасывают западную бронетехнику в Сумскую область
Источник: ВСУ перебрасывают западную бронетехнику в Сумскую область - РИА Новости, 19.08.2025
Источник: ВСУ перебрасывают западную бронетехнику в Сумскую область
ВСУ перебрасывают большое количество западной артиллерии и бронетехники в Сумскую область, пытаясь вернуть контроль над утраченными территориями, сообщили РИА... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T06:52:00+03:00
2025-08-19T06:52:00+03:00
2025-08-19T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ перебрасывают большое количество западной артиллерии и бронетехники в Сумскую область, пытаясь вернуть контроль над утраченными территориями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Командование ВСУ по-прежнему стремится вернуть контроль над утраченными территориями Сумской области. Для этого перебрасывает большое количество западной артиллерии и бронетехники. Часть из них при выдвижении на позиции уничтожена расчетами БПЛА группировки войск "Север", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что в Юнаковке продолжаются ожесточенные бои. "Противник после вчерашних неудачных попыток атаковать Степовое, Варачино и Алексеевку отвел понесшие потери подразделения в тыл", - сказал собеседник агентства.
сумская область
