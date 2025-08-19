https://ria.ru/20250819/vsu-2036201898.html
Боец ВС России рассказал о отступлении боевиков ВСУ в гражданской одежде
2025-08-19T03:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при отступлении из Разино в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Знахарь". "При наступлении "Сомали" на Разино украинские военные переодевались в гражданских и пытались как-то отойти через нашу территорию. Это имеет место быть практически в любом населенном пункте. Такая тактика используется", - сказал "Знахарь". По его словам, российским военным приходится проводить работу по выявлению украинских солдат среди гражданского населения. "Очень сложно выявить, гражданские это или не гражданские. Зачастую есть у них отличия визуально – натертое плечо от автомата, порохом пахнет от него, такие моменты", - добавил он. Минобороны России сообщило об освобождении Разино в ДНР 3 июля.
