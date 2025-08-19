Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал о отступлении боевиков ВСУ в гражданской одежде - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:50 19.08.2025
Боец ВС России рассказал о отступлении боевиков ВСУ в гражданской одежде
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при отступлении из Разино в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Знахарь". "При наступлении "Сомали" на Разино украинские военные переодевались в гражданских и пытались как-то отойти через нашу территорию. Это имеет место быть практически в любом населенном пункте. Такая тактика используется", - сказал "Знахарь". По его словам, российским военным приходится проводить работу по выявлению украинских солдат среди гражданского населения. "Очень сложно выявить, гражданские это или не гражданские. Зачастую есть у них отличия визуально – натертое плечо от автомата, порохом пахнет от него, такие моменты", - добавил он. Минобороны России сообщило об освобождении Разино в ДНР 3 июля.
Боец ВС России рассказал о отступлении боевиков ВСУ в гражданской одежде

Военные ВСУ переодевались в гражданскую одежду при отступлении из Разино

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при отступлении из Разино в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Знахарь".
"При наступлении "Сомали" на Разино украинские военные переодевались в гражданских и пытались как-то отойти через нашу территорию. Это имеет место быть практически в любом населенном пункте. Такая тактика используется", - сказал "Знахарь".
По его словам, российским военным приходится проводить работу по выявлению украинских солдат среди гражданского населения.
"Очень сложно выявить, гражданские это или не гражданские. Зачастую есть у них отличия визуально – натертое плечо от автомата, порохом пахнет от него, такие моменты", - добавил он.
Минобороны России сообщило об освобождении Разино в ДНР 3 июля.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
