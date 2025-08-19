https://ria.ru/20250819/vsu-2036201898.html

Боец ВС России рассказал о отступлении боевиков ВСУ в гражданской одежде

Боец ВС России рассказал о отступлении боевиков ВСУ в гражданской одежде - РИА Новости, 19.08.2025

Боец ВС России рассказал о отступлении боевиков ВСУ в гражданской одежде

Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при отступлении из Разино в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 60-го отдельного мотострелкового... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T03:50:00+03:00

2025-08-19T03:50:00+03:00

2025-08-19T03:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030046929_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_75c9f892c570fbd88e562470c7ae8113.jpg

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские военные переодевались в гражданскую одежду при отступлении из Разино в ДНР, рассказал РИА Новости штурмовик 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии Южного военного округа ВС РФ с позывным "Знахарь". "При наступлении "Сомали" на Разино украинские военные переодевались в гражданских и пытались как-то отойти через нашу территорию. Это имеет место быть практически в любом населенном пункте. Такая тактика используется", - сказал "Знахарь". По его словам, российским военным приходится проводить работу по выявлению украинских солдат среди гражданского населения. "Очень сложно выявить, гражданские это или не гражданские. Зачастую есть у них отличия визуально – натертое плечо от автомата, порохом пахнет от него, такие моменты", - добавил он. Минобороны России сообщило об освобождении Разино в ДНР 3 июля.

https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036191979.html

https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036195028.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия