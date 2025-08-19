https://ria.ru/20250819/vsu-2036199432.html
Нового командира штурмовых войск ВСУ объявили в розыск в России
Нового командира штурмовых войск ВСУ объявили в розыск в России - РИА Новости, 19.08.2025
Нового командира штурмовых войск ВСУ объявили в розыск в России
Уголовник-рецидивист из запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Валентин Манько, назначенный на Украине командующим управления штурмовыми РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T03:14:00+03:00
2025-08-19T03:14:00+03:00
2025-08-19T03:14:00+03:00
россия
украина
сумская область
александр сырский
правый сектор
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уголовник-рецидивист из запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Валентин Манько, назначенный на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в российских правоохранительных органах. "Валентин Манько объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства. Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о назначении Манько. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора"*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай. По словам источника, Манько также известен тем, что бросал на убой личный состав под Андреевкой в Сумской области, в результате чего 33-й отдельный штурмовой полк практически полностью уничтожен.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250729/rozysk-2032156560.html
россия
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сумская область, александр сырский, правый сектор, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Сумская область, Александр Сырский, Правый сектор, Вооруженные силы Украины
Нового командира штурмовых войск ВСУ объявили в розыск в России
Нового командира штурмовых войск ВСУ Манько объявили в розыск в России