Нового командира штурмовых войск ВСУ объявили в розыск в России - РИА Новости, 19.08.2025
03:14 19.08.2025
Нового командира штурмовых войск ВСУ объявили в розыск в России
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уголовник-рецидивист из запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Валентин Манько, назначенный на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в российских правоохранительных органах. "Валентин Манько объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства. Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о назначении Манько. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора"*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай. По словам источника, Манько также известен тем, что бросал на убой личный состав под Андреевкой в Сумской области, в результате чего 33-й отдельный штурмовой полк практически полностью уничтожен.* Запрещенная в России террористическая организация
россия, украина, сумская область, александр сырский, правый сектор, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Сумская область, Александр Сырский, Правый сектор, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уголовник-рецидивист из запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* Валентин Манько, назначенный на Украине командующим управления штурмовыми подразделениями, объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в российских правоохранительных органах.
"Валентин Манько объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский объявил о назначении Манько. Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, за спиной у Манько участие в АТО (так называемая антитеррористическая операция) в должности командира одной из рот "Правого сектора"*. По данным украинских СМИ, группа Манько занималась разбоями, грабежами, а также похищениями людей – фермеров, у которых они забирали технику и урожай.
По словам источника, Манько также известен тем, что бросал на убой личный состав под Андреевкой в Сумской области, в результате чего 33-й отдельный штурмовой полк практически полностью уничтожен.
* Запрещенная в России террористическая организация
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Грузинского наемника, заочно осужденного на 24 года, переобъявили в розыск
29 июля, 16:11
 
Россия Украина Сумская область Александр Сырский Правый сектор Вооруженные силы Украины
 
 
