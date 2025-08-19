Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал встречи Трампа с Путиным, Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 19.08.2025
04:13 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/vstrechi-2036203039.html
Эксперт прокомментировал встречи Трампа с Путиным, Зеленским и лидерами ЕС
Эксперт прокомментировал встречи Трампа с Путиным, Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 19.08.2025
Эксперт прокомментировал встречи Трампа с Путиным, Зеленским и лидерами ЕС
Встречи президента США Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и ЕС показали, что планы изолировать... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T04:13:00+03:00
2025-08-19T04:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036163310_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_13d528986ee4b8f0e8c21104d83bbc9c.jpg
МОНТЕВИДЕО, 19 авг - РИА Новости. Встречи президента США Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и ЕС показали, что планы изолировать РФ провалилась, заявил РИА Новости секретарь по международным отношениям Коммунистической партии Перу Артуро Аяла. "Во-первых, следует отметить, что стратегия дипломатической и политической изоляции России провалилась. Это было видно на встрече Путина и Трампа на Аляске, а также на этой встрече, на которой были отвергнуты первоначальные требования, касающиеся интересов Украины и Европы. Уже не идет речи о прекращении огня для начала переговоров, напротив, была подтверждена необходимость продолжения переговоров, выходящих за рамки прекращения огня", - отметил эксперт. Аяла подчеркнул, что Россия неуклонно наступает день ото дня, и Украина, несмотря на всю поддержку со стороны Европы и США, не в состоянии с этим справиться. "Поэтому дипломатическое решение должно основываться на реальных и объективных фактах", - отметил он. "Сегодня на этих встречах мы стали свидетелями того, как позиции Украины на переговорах всё больше ослабевают по таким вопросам, как проведение демократических выборов или прекращение боевых действий. Зеленский действительно оказался в крайне невыгодном положении, его политический имидж в глазах общественности и даже Трампа серьёзно подорван", - сказал Аяла.
Эксперт прокомментировал встречи Трампа с Путиным, Зеленским и лидерами ЕС

Секретарь Компартии Перу Аяла: план изоляции РФ провалился

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 19 авг - РИА Новости. Встречи президента США Дональда Трампа с главой российского государства Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и ЕС показали, что планы изолировать РФ провалилась, заявил РИА Новости секретарь по международным отношениям Коммунистической партии Перу Артуро Аяла.
"Во-первых, следует отметить, что стратегия дипломатической и политической изоляции России провалилась. Это было видно на встрече Путина и Трампа на Аляске, а также на этой встрече, на которой были отвергнуты первоначальные требования, касающиеся интересов Украины и Европы. Уже не идет речи о прекращении огня для начала переговоров, напротив, была подтверждена необходимость продолжения переговоров, выходящих за рамки прекращения огня", - отметил эксперт.
02:56
Аяла подчеркнул, что Россия неуклонно наступает день ото дня, и Украина, несмотря на всю поддержку со стороны Европы и США, не в состоянии с этим справиться. "Поэтому дипломатическое решение должно основываться на реальных и объективных фактах", - отметил он.
"Сегодня на этих встречах мы стали свидетелями того, как позиции Украины на переговорах всё больше ослабевают по таким вопросам, как проведение демократических выборов или прекращение боевых действий. Зеленский действительно оказался в крайне невыгодном положении, его политический имидж в глазах общественности и даже Трампа серьёзно подорван", - сказал Аяла.
