Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией.

БУДАПЕШТ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Ключевые тезисы:"На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит "Европа — Россия".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

