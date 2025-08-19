Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией
Орбан на онлайн-встрече глав ЕС предложил провести совместный саммит с Россией
БУДАПЕШТ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Ключевые тезисы:
- переговоры подтвердили, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась;
- конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически;
- членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, увязывать их не надо, это опасно;
- Венгрия приветствует шаги, предпринятые на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, и поддерживает дальнейший переговорный процесс, особенно в отношении их второй встречи.
"На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит "Европа — Россия".
Переговоры по Украине
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
