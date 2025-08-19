Рейтинг@Mail.ru
Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией
17:04 19.08.2025 (обновлено: 17:58 19.08.2025)
Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией
Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией - РИА Новости, 19.08.2025
Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Ключевые тезисы: РИА Новости, 19.08.2025
БУДАПЕШТ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Ключевые тезисы:

  • переговоры подтвердили, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась;
  • конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически;
  • членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, увязывать их не надо, это опасно;
  • Венгрия приветствует шаги, предпринятые на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, и поддерживает дальнейший переговорный процесс, особенно в отношении их второй встречи.

"На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит "Европа — Россия".

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.

Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.

В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Орбан предложил провести саммит лидеров стран ЕС с Россией

Орбан на онлайн-встрече глав ЕС предложил провести совместный саммит с Россией

© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 авг — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на онлайн-саммите Евросоюза предложил как можно скорее провести встречу лидеров сообщества с Россией. Ключевые тезисы:
  • переговоры подтвердили, что стратегия, построенная на изоляции Москвы, провалилась;
  • конфликт на Украине может быть завершен только дипломатически;
  • членство Украины в ЕС не означает гарантий безопасности, увязывать их не надо, это опасно;
  • Венгрия приветствует шаги, предпринятые на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, и поддерживает дальнейший переговорный процесс, особенно в отношении их второй встречи.
«

"На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит "Европа — Россия".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии
Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
