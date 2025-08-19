https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036303865.html
Трамп не планирует участвовать во встрече Путина и Зеленского
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате."Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли участвовать во встрече Путина и Зеленского.
