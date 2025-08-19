Рейтинг@Mail.ru
Трамп не планирует участвовать во встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
15:08 19.08.2025 (обновлено: 15:13 19.08.2025)
Трамп не планирует участвовать во встрече Путина и Зеленского
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате."Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли участвовать во встрече Путина и Зеленского.
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским, чтобы она прошла в двустороннем формате.
"Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, планирует ли участвовать во встрече Путина и Зеленского.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
