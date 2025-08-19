Рейтинг@Mail.ru
Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
14:43 19.08.2025 (обновлено: 14:47 19.08.2025)
Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине
Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих" по Украине завершилась, передает телеканал Sky."В последние несколько минут (премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер завершил встречу коалиции желающих, где он выступил сопредседателем вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - заявили в эфире телеканала.
украина, кир стармер, эммануэль макрон, великобритания, в мире
Украина, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Великобритания, В мире
© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих" по Украине завершилась, передает телеканал Sky.
"В последние несколько минут (премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер завершил встречу коалиции желающих, где он выступил сопредседателем вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - заявили в эфире телеканала.
УкраинаКир СтармерЭммануэль МакронВеликобританияВ мире
 
 
