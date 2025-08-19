https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036297055.html
Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине
Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине
Онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих" по Украине завершилась, передает телеканал Sky. РИА Новости, 19.08.2025
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих" по Украине завершилась, передает телеканал Sky."В последние несколько минут (премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер завершил встречу коалиции желающих, где он выступил сопредседателем вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - заявили в эфире телеканала.
