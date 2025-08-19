https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036297055.html

Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине

Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 19.08.2025

Sky: Стармер завершил онлайн-встречу "коалиции желающих" по Украине

Онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих" по Украине завершилась, передает телеканал Sky. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:43:00+03:00

2025-08-19T14:43:00+03:00

2025-08-19T14:47:00+03:00

украина

кир стармер

эммануэль макрон

великобритания

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg

ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Онлайн-встреча так называемой "коалиции желающих" по Украине завершилась, передает телеканал Sky."В последние несколько минут (премьер-министр Великобритании - ред.) Кир Стармер завершил встречу коалиции желающих, где он выступил сопредседателем вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - заявили в эфире телеканала.

https://ria.ru/20250819/medvedev-2036229940.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, кир стармер, эммануэль макрон, великобритания, в мире