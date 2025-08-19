https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036275637.html

Макрон напомнил о скандальной встрече Трампа и Зеленского в феврале

Макрон напомнил о скандальной встрече Трампа и Зеленского в феврале - РИА Новости, 19.08.2025

Макрон напомнил о скандальной встрече Трампа и Зеленского в феврале

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя изменения в позиции Дональда Трампа с момента его переизбрания президентом США, заявил, что для Владимира... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:18:00+03:00

2025-08-19T13:18:00+03:00

2025-08-19T13:18:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002413980_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dc1007467938ddbf5124d69c739d6a98.jpg

ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя изменения в позиции Дональда Трампа с момента его переизбрания президентом США, заявил, что для Владимира Зеленского скандальная встреча в феврале с американским лидером стала унижением. "Действительно, я думаю, что с тех пор, как он пришел к власти в январе, нам удалось повлиять на президента Трампа. Вспомните, как он думал, что сможет разрешить конфликт за двадцать четыре часа. Вспомните сцену унижения президента Зеленского в Овальном кабинете", - сказал Макрон в интервью изданию Paris Match. Как утверждает Макрон, европейцам удалось повлиять на Трампа, потому что они выступили единым фронтом и американский лидер якобы "принял это во внимание". Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Как сообщало издание New York Times со ссылкой на европейского дипломата, на встрече 18 августа в Евросоюзе больше всего опасались повторения февральского скандала.

https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036272791.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон