13:18 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036275637.html
Макрон напомнил о скандальной встрече Трампа и Зеленского в феврале
Макрон напомнил о скандальной встрече Трампа и Зеленского в феврале
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя изменения в позиции Дональда Трампа с момента его переизбрания президентом США, заявил, что для Владимира Зеленского скандальная встреча в феврале с американским лидером стала унижением. "Действительно, я думаю, что с тех пор, как он пришел к власти в январе, нам удалось повлиять на президента Трампа. Вспомните, как он думал, что сможет разрешить конфликт за двадцать четыре часа. Вспомните сцену унижения президента Зеленского в Овальном кабинете", - сказал Макрон в интервью изданию Paris Match. Как утверждает Макрон, европейцам удалось повлиять на Трампа, потому что они выступили единым фронтом и американский лидер якобы "принял это во внимание". Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Как сообщало издание New York Times со ссылкой на европейского дипломата, на встрече 18 августа в Евросоюзе больше всего опасались повторения февральского скандала.
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон
