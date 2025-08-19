https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036252977.html

СМИ назвали возможную дату новой встречи Трампа с лидерами стран ЕС

Очередная виртуальная встреча между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе

в мире

евросоюз

россия

дональд трамп

украина

владимир зеленский

венгрия

владимир путин

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Очередная виртуальная встреча между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров."Еще одна виртуальная встреча между европейцами и Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе", - сообщает издание.Как пишет портал, лидеры стран Евросоюза во вторник проведут виртуальную встречу для координации дальнейших шагов по гарантиям безопасности для Украины. Несколько европейских чиновников указали, что в ближайшее время могут быть проведены встречи между представителями "коалиции желающих" и советниками по национальной безопасности для обсуждения дальнейших деталей предложения Трампу от европейцев.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

россия

украина

венгрия

