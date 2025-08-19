Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали возможную дату новой встречи Трампа с лидерами стран ЕС - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 19.08.2025 (обновлено: 11:42 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036252977.html
СМИ назвали возможную дату новой встречи Трампа с лидерами стран ЕС
СМИ назвали возможную дату новой встречи Трампа с лидерами стран ЕС - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ назвали возможную дату новой встречи Трампа с лидерами стран ЕС
Очередная виртуальная встреча между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:28:00+03:00
2025-08-19T11:42:00+03:00
в мире
евросоюз
россия
дональд трамп
украина
владимир зеленский
венгрия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889611_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_4aa351a9a46059ff7ec79ddd8e8c0593.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Очередная виртуальная встреча между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров."Еще одна виртуальная встреча между европейцами и Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе", - сообщает издание.Как пишет портал, лидеры стран Евросоюза во вторник проведут виртуальную встречу для координации дальнейших шагов по гарантиям безопасности для Украины. Несколько европейских чиновников указали, что в ближайшее время могут быть проведены встречи между представителями "коалиции желающих" и советниками по национальной безопасности для обсуждения дальнейших деталей предложения Трампу от европейцев.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://ria.ru/20250819/smi-2036204764.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035889611_0:0:2449:1837_1920x0_80_0_0_a596ed1d718d71a4ea5c87239c761518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, россия, дональд трамп, украина, владимир зеленский, венгрия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), смоленская аэс
В мире, Евросоюз, Россия, Дональд Трамп, Украина, Владимир Зеленский, Венгрия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Смоленская АЭС
СМИ назвали возможную дату новой встречи Трампа с лидерами стран ЕС

Euractiv: виртуальная встреча Трампа с лидерами стран ЕС может пройти во вторник

© РИА Новости / POOLДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / POOL
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Очередная виртуальная встреча между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе, сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах в США
Вчера, 04:58
"Еще одна виртуальная встреча между европейцами и Трампом может состояться уже во вторник или позднее на этой неделе", - сообщает издание.
Как пишет портал, лидеры стран Евросоюза во вторник проведут виртуальную встречу для координации дальнейших шагов по гарантиям безопасности для Украины. Несколько европейских чиновников указали, что в ближайшее время могут быть проведены встречи между представителями "коалиции желающих" и советниками по национальной безопасности для обсуждения дальнейших деталей предложения Трампу от европейцев.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
 
В миреЕвросоюзРоссияДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийВенгрияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Смоленская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала