На Западе раскрыли, что устроит Европа перед встречей Путина и Зеленского
09:18 19.08.2025 (обновлено: 09:29 19.08.2025)
На Западе раскрыли, что устроит Европа перед встречей Путина и Зеленского
На Западе раскрыли, что устроит Европа перед встречей Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
На Западе раскрыли, что устроит Европа перед встречей Путина и Зеленского
Лидеры стран Евросоюза попытаются не допустить возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, предупредил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза попытаются не допустить возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.&quot;Организованная Трампом встреча между Путиным и Зеленским — поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта. Но эти люди (главы стран ЕС. — Прим. ред.) попытаются сорвать ее&quot;, — указал он.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
© Белый домДональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами
© Белый дом
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза попытаются не допустить возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Организованная Трампом встреча между Путиным и Зеленским — поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта. Но эти люди (главы стран ЕС. — Прим. ред.) попытаются сорвать ее", — указал он.

Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
