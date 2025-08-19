https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036224464.html
На Западе раскрыли, что устроит Европа перед встречей Путина и Зеленского
На Западе раскрыли, что устроит Европа перед встречей Путина и Зеленского
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза попытаются не допустить возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Организованная Трампом встреча между Путиным и Зеленским — поистине наилучший шанс добиться мира, который у нас когда-либо был во время этого конфликта. Но эти люди (главы стран ЕС. — Прим. ред.) попытаются сорвать ее", — указал он.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
