https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036207674.html

Депутат Рады прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Депутат Рады прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 19.08.2025

Депутат Рады прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что ожидал "гораздо худшего" от... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T05:33:00+03:00

2025-08-19T05:33:00+03:00

2025-08-19T05:33:00+03:00

в мире

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

верховная рада украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036166226_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ddfa81aa35718e0261740a94fe8de066.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что ожидал "гораздо худшего" от встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Я ожидал гораздо худшего. Тон изменился. Трамп не был настроен негативно", - заявил Мережко в интервью телеканалу CNN. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250819/rubio-2036199727.html

https://ria.ru/20250819/vstrechi-2036203039.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз, смоленская аэс