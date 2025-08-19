Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне
05:33 19.08.2025
Депутат Рады прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в Вашингтоне
в мире
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что ожидал "гораздо худшего" от встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Я ожидал гораздо худшего. Тон изменился. Трамп не был настроен негативно", - заявил Мережко в интервью телеканалу CNN. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
украина
россия
украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, евросоюз, смоленская аэс
В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Смоленская АЭС
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что ожидал "гораздо худшего" от встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
"Я ожидал гораздо худшего. Тон изменился. Трамп не был настроен негативно", - заявил Мережко в интервью телеканалу CNN.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
