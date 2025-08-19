Рейтинг@Mail.ru
СМИ обратили внимание на разногласия на встрече в Белом доме
04:18 19.08.2025 (обновлено: 04:24 19.08.2025)
СМИ обратили внимание на разногласия на встрече в Белом доме
СМИ обратили внимание на разногласия на встрече в Белом доме
Мировые СМИ обсуждают прошедшие в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, отмечая, что в этот раз все... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировые СМИ обсуждают прошедшие в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, отмечая, что в этот раз все было дружелюбнее, но при этом стали заметны разногласия среди союзников. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Трамп и Зеленский вели себя дружелюбно во время встречи в Овальном кабинете", - говорится в заголовке издания Politico. Испанская газета Pais пишет, что облегчение и оптимизм характеризовали встречу Трампа и Зеленского. "В этот раз ловушки не было", - пишет газета Point. Также СМИ обратили внимание на контраст встреч в понедельник и в феврале. Pais отмечает, что встреча в понедельник прошла совершенно иначе, чем в феврале, когда американское руководство отчитало Зеленского. Газета Parisien подчеркивает, что в этот раз вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал "возникать". Британская Daily Mail также обращает внимание на то, что встреча обошлась без дипломатических инцидентов, а Зеленскому "не стали подавать отравленный чай". Журнал Economist также отметил, что Трамп и Зеленский уклонялись от трудных вопросов, по крайней мере, публично. Также в центре внимания был внешний вид Зеленского. Wall Street Journal пишет, что Зеленский сменил военную форму на "что-то, напоминающее костюм". Economist обращает внимание, что американский лидер "расточал похвалы каждому союзнику по очереди". "Однако на встрече, которая... состоялась между президентом США, Зеленским и делегацией лидеров ЕС, появились первые видимые признаки сохраняющихся различий в подходах", - пишет британская Times.
СМИ обратили внимание на разногласия на встрече в Белом доме

Times: на встрече в Белом доме появились первые признаки разногласий

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировые СМИ обсуждают прошедшие в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, отмечая, что в этот раз все было дружелюбнее, но при этом стали заметны разногласия среди союзников.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
"Трамп и Зеленский вели себя дружелюбно во время встречи в Овальном кабинете", - говорится в заголовке издания Politico.
Испанская газета Pais пишет, что облегчение и оптимизм характеризовали встречу Трампа и Зеленского.
"В этот раз ловушки не было", - пишет газета Point.
Также СМИ обратили внимание на контраст встреч в понедельник и в феврале. Pais отмечает, что встреча в понедельник прошла совершенно иначе, чем в феврале, когда американское руководство отчитало Зеленского. Газета Parisien подчеркивает, что в этот раз вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал "возникать". Британская Daily Mail также обращает внимание на то, что встреча обошлась без дипломатических инцидентов, а Зеленскому "не стали подавать отравленный чай".
Журнал Economist также отметил, что Трамп и Зеленский уклонялись от трудных вопросов, по крайней мере, публично.
Также в центре внимания был внешний вид Зеленского. Wall Street Journal пишет, что Зеленский сменил военную форму на "что-то, напоминающее костюм".
Economist обращает внимание, что американский лидер "расточал похвалы каждому союзнику по очереди".
"Однако на встрече, которая... состоялась между президентом США, Зеленским и делегацией лидеров ЕС, появились первые видимые признаки сохраняющихся различий в подходах", - пишет британская Times.
