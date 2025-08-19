https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036203402.html

СМИ обратили внимание на разногласия на встрече в Белом доме

СМИ обратили внимание на разногласия на встрече в Белом доме

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мировые СМИ обсуждают прошедшие в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, отмечая, что в этот раз все было дружелюбнее, но при этом стали заметны разногласия среди союзников. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. "Трамп и Зеленский вели себя дружелюбно во время встречи в Овальном кабинете", - говорится в заголовке издания Politico. Испанская газета Pais пишет, что облегчение и оптимизм характеризовали встречу Трампа и Зеленского. "В этот раз ловушки не было", - пишет газета Point. Также СМИ обратили внимание на контраст встреч в понедельник и в феврале. Pais отмечает, что встреча в понедельник прошла совершенно иначе, чем в феврале, когда американское руководство отчитало Зеленского. Газета Parisien подчеркивает, что в этот раз вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал "возникать". Британская Daily Mail также обращает внимание на то, что встреча обошлась без дипломатических инцидентов, а Зеленскому "не стали подавать отравленный чай". Журнал Economist также отметил, что Трамп и Зеленский уклонялись от трудных вопросов, по крайней мере, публично. Также в центре внимания был внешний вид Зеленского. Wall Street Journal пишет, что Зеленский сменил военную форму на "что-то, напоминающее костюм". Economist обращает внимание, что американский лидер "расточал похвалы каждому союзнику по очереди". "Однако на встрече, которая... состоялась между президентом США, Зеленским и делегацией лидеров ЕС, появились первые видимые признаки сохраняющихся различий в подходах", - пишет британская Times.

