Трамп завершил встречу с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 19.08.2025
00:57 19.08.2025 (обновлено: 01:06 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036187871.html
Трамп завершил встречу с Зеленским и лидерами ЕС
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран завершилась, утверждает пул Белого дома со ссылкой на американскую администрацию."Многосторонняя встреча в Восточном зале завершилась", – говорится в сообщении.Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщили, что переговоры "с участием лидеров" в Овальном кабинете после перерыва возобновились после перерыва.Американский портал Axios пишет, что Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Немецкий таблоид Bild утверждал, что ради этого президент США прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, однако Белый дом, по данным телеканала Fox News, эту информацию не подтвердил.Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.Трамп, в частности, во вступительном слове заявил, что:Зеленский, в свою очередь, назвал "очень хорошими" переговоры с Трампом и заявил, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине.
Трамп завершил встречу с Зеленским и лидерами ЕС

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран завершилась, утверждает пул Белого дома со ссылкой на американскую администрацию.
"Многосторонняя встреча в Восточном зале завершилась", – говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщили, что переговоры "с участием лидеров" в Овальном кабинете после перерыва возобновились после перерыва.
Американский портал Axios пишет, что Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Немецкий таблоид Bild утверждал, что ради этого президент США прервал встречу с Зеленским и европейскими лидерами, однако Белый дом, по данным телеканала Fox News, эту информацию не подтвердил.
Трамп провел переговоры с Зеленским и европейскими лидерами вечером в понедельник по московскому времени. Открытая часть продлилась чуть меньше получаса.
В переговорах приняли участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.
Трамп, в частности, во вступительном слове заявил, что:
  • рассчитывает на договоренности по итогам встречи с лидерами ЕС и главой киевского режима, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией;
  • планирует обсудить "возможный обмен территориями";
  • рассчитывает на договоренности по итогам встречи почти по всем вопросам, в том числе по безопасности;
  • намерен организовать трехстороннюю встречу по Украине.
Зеленский, в свою очередь, назвал "очень хорошими" переговоры с Трампом и заявил, что США дают сигналы о готовности обеспечить гарантии безопасности Украине.
