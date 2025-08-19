Рейтинг@Mail.ru
Уфимские врачи достали из пищевода пациента зубную щетку - РИА Новости, 19.08.2025
11:32 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/vrachi-2036254039.html
Уфимские врачи достали из пищевода пациента зубную щетку
Уфимские врачи достали из пищевода пациента зубную щетку - РИА Новости, 19.08.2025
Уфимские врачи достали из пищевода пациента зубную щетку
Врачи уфимской больницы №8 извлекли из пищевода пациента зубную щетку, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:32:00+03:00
2025-08-19T11:32:00+03:00
происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Врачи уфимской больницы №8 извлекли из пищевода пациента зубную щетку, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Мужчина проглотил щетку во время чистки зубов. В срочном порядке пациента доставили в ГКБ №8 на автомобиле скорой помощи. "Врачи-эндоскописты провели операцию под анестезией. Щетка уже находилась в нижней части пищевода, и её цвет сливался с окружающими тканями, что осложняло ситуацию. Если бы пациент не сообщил о происшествии, это могло бы привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение кишечника и последующее развитие перитонита", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале. Он отметил, что операция прошла успешно, и пациент был выписан без осложнений в тот же день.
2025
происшествия
Уфимские врачи достали из пищевода пациента зубную щетку

Врачи уфимской больницы №8 извлекли из пищевода пациента зубную щетку

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Врачи уфимской больницы №8 извлекли из пищевода пациента зубную щетку, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Мужчина проглотил щетку во время чистки зубов. В срочном порядке пациента доставили в ГКБ №8 на автомобиле скорой помощи.
"Врачи-эндоскописты провели операцию под анестезией. Щетка уже находилась в нижней части пищевода, и её цвет сливался с окружающими тканями, что осложняло ситуацию. Если бы пациент не сообщил о происшествии, это могло бы привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение кишечника и последующее развитие перитонита", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что операция прошла успешно, и пациент был выписан без осложнений в тот же день.
