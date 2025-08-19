https://ria.ru/20250819/vrachi-2036254039.html
Уфимские врачи достали из пищевода пациента зубную щетку
Уфимские врачи достали из пищевода пациента зубную щетку - РИА Новости, 19.08.2025
Уфимские врачи достали из пищевода пациента зубную щетку
Врачи уфимской больницы №8 извлекли из пищевода пациента зубную щетку, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. РИА Новости, 19.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Врачи уфимской больницы №8 извлекли из пищевода пациента зубную щетку, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Мужчина проглотил щетку во время чистки зубов. В срочном порядке пациента доставили в ГКБ №8 на автомобиле скорой помощи. "Врачи-эндоскописты провели операцию под анестезией. Щетка уже находилась в нижней части пищевода, и её цвет сливался с окружающими тканями, что осложняло ситуацию. Если бы пациент не сообщил о происшествии, это могло бы привести к серьезным осложнениям, таким как повреждение кишечника и последующее развитие перитонита", - написал Рахматуллин в своем Telegram-канале. Он отметил, что операция прошла успешно, и пациент был выписан без осложнений в тот же день.
