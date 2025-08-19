https://ria.ru/20250819/voyska-2036308095.html
Трамп назвал страны, которые хотят разместить войска на территории Украины
Трамп назвал страны, которые хотят разместить войска на территории Украины
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины"Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, иметь свои войска на земле", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, говоря о намерении европейских стран отправить войска на территорию Украину.
