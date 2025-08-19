https://ria.ru/20250819/volkova-2036268107.html

Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В начале сентября для некоторых категорий пенсионеров будут надбавки к пенсии, об этом сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru". "Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно", — подчеркнула она. По словам Волковой, надбавки к пенсии получат те пенсионеры, которые закончили работать в августе, инвалиды первой группы, а также люди, достигшие 80-летнего возраста в этом месяце. Она также отметила, что россиянам стоит заблаговременно задумываться о накоплениях на старость, не полагаясь исключительно на государственные выплаты. В августе депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в настоящее время средний размер пенсии в России составляет 23 448 рублей в месяц.

