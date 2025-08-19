Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:33 19.08.2025 (обновлено: 12:43 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/volkova-2036268107.html
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям - РИА Новости, 19.08.2025
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям
В начале сентября для некоторых категорий пенсионеров будут надбавки к пенсии, об этом сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru". РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:33:00+03:00
2025-08-19T12:43:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В начале сентября для некоторых категорий пенсионеров будут надбавки к пенсии, об этом сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru". "Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно", — подчеркнула она. По словам Волковой, надбавки к пенсии получат те пенсионеры, которые закончили работать в августе, инвалиды первой группы, а также люди, достигшие 80-летнего возраста в этом месяце. Она также отметила, что россиянам стоит заблаговременно задумываться о накоплениях на старость, не полагаясь исключительно на государственные выплаты. В августе депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в настоящее время средний размер пенсии в России составляет 23 448 рублей в месяц.
https://ria.ru/20250817/pensiya-2035839659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей говырин, госдума рф
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Хорошие новости
Россиянам рассказали, кого в сентябре ждут прибавки к пенсиям

Волкова: в сентябре некоторые категории пенсионеров получат прибавки к пенсии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В начале сентября для некоторых категорий пенсионеров будут надбавки к пенсии, об этом сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с "Газетой.ru".
«
"Все перерасчеты производятся автоматически — никаких заявлений подавать не нужно", — подчеркнула она.
По словам Волковой, надбавки к пенсии получат те пенсионеры, которые закончили работать в августе, инвалиды первой группы, а также люди, достигшие 80-летнего возраста в этом месяце.
Она также отметила, что россиянам стоит заблаговременно задумываться о накоплениях на старость, не полагаясь исключительно на государственные выплаты.
В августе депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что в настоящее время средний размер пенсии в России составляет 23 448 рублей в месяц.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно
17 августа, 03:15
 
Хорошие новостиОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала