ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили два отделения боевиков националистической группировки "Азов"* (признана террористической и запрещена в России) вблизи населенного пункта Катериновка на Константиновском направлении в ДНР, сообщило Министерство обороны РФ. "В ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в жилой застройке населенного пункта Катериновка обнаружено перемещение военнослужащих ВСУ в ходе доставки продуктов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения… После доразведки местности было выявлено два пункта временной дислокации военнослужащих 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Координаты цели были переданы расчетам ствольной артиллерии "Южной" группировки. В результате огневого поражения укрытия ВСУ уничтожены вместе с личным составом. Потери противника в результате огневого поражения составили до двух отделений пехоты", - сообщило ведомство. В ведомстве добавили, что с 2023 года командование отдельного отряда специального назначения "Азов"* стало командованием 12-й бригады. Таким образом, "Азов"* заменил 12-ю бригаду, в состав которой ранее входил. Бойцы бригады являются явными националистами и носят нацистские символы Третьего Рейха в огромных количествах.* Запрещенная в России террористическая организация

