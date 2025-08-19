https://ria.ru/20250819/voennye-2036184283.html

Опубликованы документы об использовании Японией чумных бомб против Китая

2025-08-19T00:06:00+03:00

2025-08-19T00:06:00+03:00

2025-08-19T05:59:00+03:00

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Японские военные в время Второй мировой войны использовали бомбы, начиненные переносчиками чумы, как тактическое бактериологическое оружие против китайской армии, чтобы задержать ее в ходе своего отступления, следует из рассекреченных архивных документов ФСБ России. Во вторник исполняется 80 лет со дня окончания Маньчжурской стратегической наступательной операции (9-19 августа 1945 года), в ходе которой советские войска разгромили основные силы японской Квантунской армии и ее сателлитов. Император Японии Хирохито 14 августа 1945 года подписал указ о безоговорочной капитуляции, а через два дня, 16 августа, командующий Квантунской армии генерал армии Отодзо Ямада отдал приказ о прекращении боевых действий. Японские военные на территории Маньчжурии в 1935-1936 годах создали подразделения (отряды №№731 и №100 с подчиненными им филиалами), занимавшиеся разработкой бактериологического оружия и изучением способов его боевого применения. Молниеносное наступление советских войск в августе 1945-го сорвало планы Японии использовать бактериологическое оружие в боевых действиях против Красной армии. С целью скрыть следы преступной деятельности, командование Квантунской армии было вынуждено отдать приказ об уничтожении зданий отрядов №№ 731 и 100, их филиалов, лабораторной базы, накопленных запасов бактериологического оружия, документации, результатов экспериментов и прочее, отметили в ФСБ. В ходе разгрома Квантунской армии в советский плен сдались более 600 тысяч японских генералов, офицеров и солдат. В лагерях военнопленных и интернированных советские органы государственной безопасности в 1945-1948 годах проводили розыск японских военнослужащих и гражданских лиц, принимавших участие в разработке бактериологического оружия и способов его применения. В начале февраля 1947 года начальник Управления МВД СССР по Хабаровскому краю генерал-лейтенант Иван Долгих направил уполномоченному министерства государственной безопасности (МГБ) СССР по Дальнему Востоку генерал-полковнику Сергею Гоглидзе специальное сообщение "О подготовке Японией бактериологической войны против Союза ССР". "УМВД по Хабаровскому краю по делу специалистов-бактериологов японской армии, захваченных в плен советскими войсками, оперативно-следственным путем установлено, что японская военщина, подготавливая с маньчжурского плацдарма нападение на Советский Союз, активно готовила применение бактериологических средств массового истребления людей", - говорилось в документе. Как сообщал Долгих, следствием было установлено, что "к моменту вероломного нападения Германии на Советский Союз и подготовки нападения Японии на Советский Союз с маньчжурского плацдарма отрядом №731 основные научно-исследовательские работы, связанные с подготовкой бактериологического нападения на Советский Союз, были закончены". По данным, полученным советскими следователями, научно-исследовательские и опытные работы производились со всеми видами чумы, сибирской язвы, газовой гангрены, сыпным тифом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией, холерой, инфекционной кровоточащей лихорадкой (так называемой "Сонго") и сапом с целью установления наиболее эффективного вида патогенных возбудителей для массового заражения людей и скота, способов военного и диверсионного применения, главным образом, в условиях Дальнего Востока, и массового производства патогенных возбудителей для уничтожению хлебных злаков и овощей. Для изучения действия различных бактерий в отряде №731 под руководством генерала Сиро Исии непрерывно производились опыты над людьми, "для чего в тюрьме отряда содержались русские, китайцы, маньчжуры и осужденные к смертной казни японцы, доставляемые в отряд Харбинской военной миссией и жандармерией в особо секретном порядке", отмечалось в документе. "Ежегодно в результате этих опытов в отряде уничтожалось свыше 3600 человек", - указывалось в спецсообщении. Боевые операции по заражению чумойВ документе обращалось внимание на случаи применения японскими войсками бактериологического оружия против Советского Союза и Китая. "В 1939 году во время событий на Халхин-Голе специальный отряд "смертников" под руководством генерала Исии произвел по распоряжению бывшего главнокомандующего Квантунской армии генерала Уэда Кенкичи диверсионную операцию против советских и монгольских войск по заражению озера и реки Халхин-Гол бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии", - говорилось в спецсообщении. ФСБ в 2024 году публиковала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время боев у реки Халхин-Гол в августе 1939 года, когда Красная армия совместно с монгольскими частями нанесла поражение японским захватчикам, вторгшимся на территорию Монгольской Народной Республики. "В 1940 году по распоряжению бывшего главнокомандующего Квантунской армии генерала Умедзу Иосидзиро и бывшего главнокомандующего экспедиционными войсками в Центральном Китае маршала Хата Сюнроку, действовавших по распоряжению генерального штаба Японии, специальная экспедиция генерала Исии произвела в Центральном Китае боевую операцию, сбросив с самолета блох, зараженных чумой, против китайских войск в районе Нимбо, вызвав этим сильную вспышку чумы среди китайского населения и солдат, уничтожившую тысячи людей", - отмечалось в спецсообщении. В 1941 году в районе Чандэ и в 1942 году в районе Чжэган специальные экспедиции отряда №731 в Центральном Китае повторили операцию по практическому применению чумы против китайских войск. "Причем операции носили не только опытный, но и тактический характер массового уничтожения китайских солдат, связанный с так называемой Чжэганской операцией стратегического отступления японских войск в этом районе", - указывалось в документе. В отряде №731 под руководством Сиро Исии велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти. По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли несколько тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По некоторым оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда №731. Японские военные при разработке бактериологического оружия использовали и опыт Польши, где такие работы начались в 1920-х годах, рассказал ранее РИА Новости российский военный микробиолог, полковник в отставке Михаил Супотницкий. В 1936 году в Варшаве состоялась тайная конференция, на которую прибыла японская делегация научных работников из Главной базы Управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии в Харбине (в него входили подразделения по разработке японского биологического и химического оружия, в том числе отряд №731). Японским военным тогда представили польские наработки по заражению людей во время военных действий возбудителями брюшного тифа, сыпного тифа, дизентерии, сибирской язвы и сапа.

2025

япония, ссср, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), китай