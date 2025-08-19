Военнослужащие России и Монголии почтили память павших на Халхин-Голе

https://ria.ru/20250819/voennosluzhaschie-2036205398.html
УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Военнослужащие России и Монголии почтили память военных, участвовавших в битве на реке Халхин-Гол в 1939 году, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2025" проходят на общевойсковом полигоне "Бурдуны" Восточного военного округа. "Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации и Монголии почтили память советских и монгольских воинов, павших в сражениях на реке Халхин-Гол... В ходе мероприятия состоялась церемония возложения венков и гвоздик к Памятнику героев боев на Халхин-Голе", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие руководитель учений от российской стороны Герой России генерал-майор Владимир Белявский, руководитель учений от монгольской стороны бригадный генерал Ц.Буяндэлгэр, начальник отдела пограничной комендатуры города Кяхта полковник Михаил Копин, глава Кяхтинского района Бурятии Андрей Фомин, воспитанники Центра специальной физической подготовки и выживания "Ирбис", жители и гости города. Отмечается, что события на Халхин-Голе стали важной вехой в истории России и всего мира. "Эта была первая серьезная проверка сил и решимости советской армии, показавшая ее мощь и готовность к защите рубежей родины", - подчеркнули в пресс-службе. Одиннадцатого мая 1939 года отряд японской кавалерии численностью до 300 человек атаковал монгольскую пограничную заставу. Этот день в истории отмечен как день начала Халхин-Гольской битвы. Советское правительство, выполняя взятое на себя обязательство от 12 мата 1936 года, оказала Монгольской Народной Республике военную помощь в разгроме японских войск.
