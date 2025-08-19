В Одесской области сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса
На границе в Одесской области сотрудники военкомата задержали водителя автобуса
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали и сняли с рейса водителя туристического автобуса прямо на границе в городе Рени Одесской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Рени прямо на границе ТЦК (сотрудники военкомата – ред.) задержали водителя туристического автобуса с женщинами и детьми. Мужчина даже не успел заглушить автобус. Женщины пришли к военкомату, требуя его выпустить", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Чем все закончилось, не уточняется.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
