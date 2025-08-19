Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса - РИА Новости, 19.08.2025
09:33 19.08.2025
В Одесской области сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса
В Одесской области сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса - РИА Новости, 19.08.2025
В Одесской области сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса
Сотрудники военкомата задержали и сняли с рейса водителя туристического автобуса прямо на границе в городе Рени Одесской области Украины, сообщило украинское... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали и сняли с рейса водителя туристического автобуса прямо на границе в городе Рени Одесской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Рени прямо на границе ТЦК (сотрудники военкомата – ред.) задержали водителя туристического автобуса с женщинами и детьми. Мужчина даже не успел заглушить автобус. Женщины пришли к военкомату, требуя его выпустить", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".Чем все закончилось, не уточняется. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
украина
одесская область
в мире, украина, одесская область, дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесская область, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Одесской области сотрудники ТЦК задержали водителя автобуса

На границе в Одесской области сотрудники военкомата задержали водителя автобуса

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции на Украине
Сотрудники полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата задержали и сняли с рейса водителя туристического автобуса прямо на границе в городе Рени Одесской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Рени прямо на границе ТЦК (сотрудники военкомата – ред.) задержали водителя туристического автобуса с женщинами и детьми. Мужчина даже не успел заглушить автобус. Женщины пришли к военкомату, требуя его выпустить", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
На Украине сотрудники ТЦК похитили двух священников
12 августа, 18:52
Чем все закончилось, не уточняется.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В Словакии задержали двух украинцев, бежавших от мобилизации
14 августа, 23:27
 
