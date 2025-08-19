Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ начал пилотную оценку проектов крупных ГЧП как обязательный участник - РИА Новости, 19.08.2025
12:36 19.08.2025
ВЭБ.РФ начал пилотную оценку проектов крупных ГЧП как обязательный участник
ВЭБ.РФ начал пилотную оценку проектов крупных ГЧП как обязательный участник
ВЭБ начал пилотную оценку первого пула крупных ГЧП-проектов и концессионных соглашений, которые были представлены городами и регионами в добровольном порядке,... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВЭБ начал пилотную оценку первого пула крупных ГЧП-проектов и концессионных соглашений, которые были представлены городами и регионами в добровольном порядке, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра государственно-частного партнерства (ГЧП) Андрей Самохин. "В рамках исполнения поручений президента об обязательном участии ВЭБа в крупных ГЧП-проектах стоимостью от 3 миллиардов рублей активно взаимодействуем с регулятором, Минэкономразвития, с Минфином и участниками рынка. Ряд городов и регионов уже направили свои проекты на экспертизу, объем планируемых вложений по каждому — свыше 3 миллиардов рублей", — отметил Самохин. Он добавил, что по части проектов — их порядка 30% от общего числа — ВЭБ дал рекомендации по доработке/структурированию с целью более справедливого распределения рисков между публичной стороной и инвесторами. В целом результаты пилотной оценки, в том числе в части оценки эффектов на качество жизни людей, довольно позитивные. Самохин отметил, что результаты оценки первого пула проектов ВЭБ.РФ рассчитывает представить на Восточном экономическом форуме — 2025. Согласно постановлению правительства от 16 августа, ВЭБ будет проводить оценку обоснованности распределения рисков на основании обращений Минэкономразвития или уполномоченных органов субъектов. Верификация проектов ГЧП ВЭБ.РФ позволит справедливо распределить риски, что существенно упростит принятие инвестиционных решений. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
ВЭБ.РФ начал пилотную оценку проектов крупных ГЧП как обязательный участник

© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
© Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВЭБ начал пилотную оценку первого пула крупных ГЧП-проектов и концессионных соглашений, которые были представлены городами и регионами в добровольном порядке, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра государственно-частного партнерства (ГЧП) Андрей Самохин.
"В рамках исполнения поручений президента об обязательном участии ВЭБа в крупных ГЧП-проектах стоимостью от 3 миллиардов рублей активно взаимодействуем с регулятором, Минэкономразвития, с Минфином и участниками рынка. Ряд городов и регионов уже направили свои проекты на экспертизу, объем планируемых вложений по каждому — свыше 3 миллиардов рублей", — отметил Самохин.
Он добавил, что по части проектов — их порядка 30% от общего числа — ВЭБ дал рекомендации по доработке/структурированию с целью более справедливого распределения рисков между публичной стороной и инвесторами. В целом результаты пилотной оценки, в том числе в части оценки эффектов на качество жизни людей, довольно позитивные.
Самохин отметил, что результаты оценки первого пула проектов ВЭБ.РФ рассчитывает представить на Восточном экономическом форуме — 2025. Согласно постановлению правительства от 16 августа, ВЭБ будет проводить оценку обоснованности распределения рисков на основании обращений Минэкономразвития или уполномоченных органов субъектов. Верификация проектов ГЧП ВЭБ.РФ позволит справедливо распределить риски, что существенно упростит принятие инвестиционных решений.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
Заголовок открываемого материала