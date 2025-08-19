https://ria.ru/20250819/vebrf-2036268721.html

ВЭБ.РФ начал пилотную оценку проектов крупных ГЧП как обязательный участник

ВЭБ.РФ начал пилотную оценку проектов крупных ГЧП как обязательный участник - РИА Новости, 19.08.2025

ВЭБ.РФ начал пилотную оценку проектов крупных ГЧП как обязательный участник

ВЭБ начал пилотную оценку первого пула крупных ГЧП-проектов и концессионных соглашений, которые были представлены городами и регионами в добровольном порядке,... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:36:00+03:00

2025-08-19T12:36:00+03:00

2025-08-19T12:36:00+03:00

россия

вэб.рф (вэб)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036267040_0:238:853:718_1920x0_80_0_0_bdd6b1e5fac40691abba3b7daaf65f93.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВЭБ начал пилотную оценку первого пула крупных ГЧП-проектов и концессионных соглашений, которые были представлены городами и регионами в добровольном порядке, сообщил РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра государственно-частного партнерства (ГЧП) Андрей Самохин. "В рамках исполнения поручений президента об обязательном участии ВЭБа в крупных ГЧП-проектах стоимостью от 3 миллиардов рублей активно взаимодействуем с регулятором, Минэкономразвития, с Минфином и участниками рынка. Ряд городов и регионов уже направили свои проекты на экспертизу, объем планируемых вложений по каждому — свыше 3 миллиардов рублей", — отметил Самохин. Он добавил, что по части проектов — их порядка 30% от общего числа — ВЭБ дал рекомендации по доработке/структурированию с целью более справедливого распределения рисков между публичной стороной и инвесторами. В целом результаты пилотной оценки, в том числе в части оценки эффектов на качество жизни людей, довольно позитивные. Самохин отметил, что результаты оценки первого пула проектов ВЭБ.РФ рассчитывает представить на Восточном экономическом форуме — 2025. Согласно постановлению правительства от 16 августа, ВЭБ будет проводить оценку обоснованности распределения рисков на основании обращений Минэкономразвития или уполномоченных органов субъектов. Верификация проектов ГЧП ВЭБ.РФ позволит справедливо распределить риски, что существенно упростит принятие инвестиционных решений. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

https://ria.ru/20250619/shuvalov-2024036736.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вэб.рф (вэб), экономика