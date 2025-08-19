Рейтинг@Mail.ru
Около десяти стран готовы направить войска на Украину, пишет Bloomberg
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 19.08.2025 (обновлено: 23:51 19.08.2025)
Около десяти стран готовы направить войска на Украину, пишет Bloomberg
Около 10 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около 10 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. "Около 10 стран готовы направить свои войска на (Украину - ред.)", - говорится в сообщении. Агентство при этом не уточняет, какие именно страны готовы пойти на это. Отмечается, что первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности для Киева, как планируется, станет обучение украинских военных. Кроме того, по данным источников агентства, европейские чиновники во вторник обсудили план отправки британских и французских войск на Украину, включая вопросы численности и расположения военного персонала. Как заявили источники, "многонациональную группу", состоящую в основном из европейских войск, планируется разместить на Украине вдали от линии фронта. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Около десяти стран готовы направить войска на Украину, пишет Bloomberg

Bloomberg: около 10 стран готовы направить войска на Украину для гарантий Киеву

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Около 10 стран готовы направить свои войска на Украину в качестве возможных гарантий безопасности, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
"Около 10 стран готовы направить свои войска на (Украину - ред.)", - говорится в сообщении. Агентство при этом не уточняет, какие именно страны готовы пойти на это.
Британские военные отдыхают между учениями в городских условиях - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Guardian раскрыла планы Великобритании по отправке военных на Украину
Вчера, 21:13
Отмечается, что первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности для Киева, как планируется, станет обучение украинских военных.
Кроме того, по данным источников агентства, европейские чиновники во вторник обсудили план отправки британских и французских войск на Украину, включая вопросы численности и расположения военного персонала. Как заявили источники, "многонациональную группу", состоящую в основном из европейских войск, планируется разместить на Украине вдали от линии фронта.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Смертный приговор". Зеленскому сообщили неутешительные новости о сделке
Вчера, 23:10
Премьер Британии Кир Стармер заявил ранее, что "коалиция желающих" готова реализовать план по развертыванию контингента на Украине в случае прекращения огня. При этом газета Times сообщала, что Лондон сокращает масштаб планов по размещению "миротворцев" на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Белый дом ответил на вопрос о гарантиях для Украины после ухода Трампа
Вчера, 20:57
 
