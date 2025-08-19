https://ria.ru/20250819/ukraina-2036405065.html

На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу в женщин

На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу в женщин

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области на западе Украины открыли стрельбу в женщин, заступившихся за парня с инвалидностью во время силовой мобилизации, сообщил местный телеканал "Аверс". "На Волыни ТЦК (военкомат - ред.) стрелял в женщин: одной прострелили лицо", - говорится в репортаже, опубликованном на Youtube-канале "Аверса". Как сообщили журналисты телеканала, инцидент произошел в селе Новые Червища Волынской области. Сотрудники военкомата прибыли в населенный пункт для проведения мобилизации. Патруль схватил местного парня с инвалидностью, проезжавшего по селу на велосипеде. Местные женщины вступились за молодого человека, разгорелся конфликт. Женщины забросали автомобили военкомата камнями, в ответ те применили огнестрельное оружие. Одна из женщин получила ранение в область щеки, ее госпитализировали. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

