Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу в женщин - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/ukraina-2036405065.html
На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу в женщин
На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу в женщин - РИА Новости, 19.08.2025
На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу в женщин
Сотрудники военкомата в Волынской области на западе Украины открыли стрельбу в женщин, заступившихся за парня с инвалидностью во время силовой мобилизации,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T23:38:00+03:00
2025-08-19T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
волынская область
украина
аверс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области на западе Украины открыли стрельбу в женщин, заступившихся за парня с инвалидностью во время силовой мобилизации, сообщил местный телеканал "Аверс". "На Волыни ТЦК (военкомат - ред.) стрелял в женщин: одной прострелили лицо", - говорится в репортаже, опубликованном на Youtube-канале "Аверса". Как сообщили журналисты телеканала, инцидент произошел в селе Новые Червища Волынской области. Сотрудники военкомата прибыли в населенный пункт для проведения мобилизации. Патруль схватил местного парня с инвалидностью, проезжавшего по селу на велосипеде. Местные женщины вступились за молодого человека, разгорелся конфликт. Женщины забросали автомобили военкомата камнями, в ответ те применили огнестрельное оружие. Одна из женщин получила ранение в область щеки, ее госпитализировали. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html
волынская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, волынская область, украина, аверс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волынская область, Украина, Аверс, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники ТЦК открыли стрельбу в женщин

В Волынской области сотрудники военкомата открыли стрельбу в женщин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области на западе Украины открыли стрельбу в женщин, заступившихся за парня с инвалидностью во время силовой мобилизации, сообщил местный телеканал "Аверс".
"На Волыни ТЦК (военкомат - ред.) стрелял в женщин: одной прострелили лицо", - говорится в репортаже, опубликованном на Youtube-канале "Аверса".
Как сообщили журналисты телеканала, инцидент произошел в селе Новые Червища Волынской области. Сотрудники военкомата прибыли в населенный пункт для проведения мобилизации. Патруль схватил местного парня с инвалидностью, проезжавшего по селу на велосипеде. Местные женщины вступились за молодого человека, разгорелся конфликт. Женщины забросали автомобили военкомата камнями, в ответ те применили огнестрельное оружие. Одна из женщин получила ранение в область щеки, ее госпитализировали.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Женщина спасает своего супруга от ТЦК с помощью ружья - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Украинка с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК
7 апреля, 19:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолынская областьУкраинаАверсВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала