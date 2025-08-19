https://ria.ru/20250819/ukraina-2036400209.html
Командиром бригады нацгвардии Украины стал кубинский наркоман
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Этнический кубинец Даниэль Китоне назначен командиром 13-й отдельной бригады нацгвардии Украины "Хартия", сообщили РИА Новости в силовых структурах. "По данным открытых источников, (Китоне - ред.) имеет склонность к употреблению наркотических веществ и алкоголя. Неоднократно привлекался к административной ответственности за пьяную езду", - сказал собеседник агентства. По его словам, назначение вызвало неоднозначную реакцию среди украинцев, которые в социальных сетях оскорбляют Китоне на почве расовой принадлежности. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
