Агрессивный режим у границы угрожает России, заявил экс-премьер Украины
Агрессивный режим у границы угрожает России, заявил экс-премьер Украины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия не может терпеть антироссийский киевский режим у своих границ, поскольку он является угрозой для ее безопасности, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Россия не может терпеть на своей границе агрессивный антироссийский режим", - считает Азаров. По его словам, политический режим на Украине не придерживается тех законов, которые были приняты ранее, в том числе ни декларации о государственном суверенитете, ни конституции страны. Политик уверен, что этот режим является угрозой для РФ. "Если политический режим антироссийский, это его главный принцип, он нигде не записан... но по сути вся политика внутренняя и внешняя антироссийская, то о какой безопасности России можно говорить? Надо менять политический режим, вот главное условие для обеспечения безопасности... в том числе и безопасности Украины", - сказал экс-премьер. Он отметил, что в действующей украинской конституции закреплены права русского языка, права русских людей - и не только русских людей, но и всех национальностей, проживающих на Украине, - которые грубо нарушаются киевским режимом. Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что без уважения к безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может.
