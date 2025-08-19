Guardian раскрыла планы Великобритании по отправке военных на Украину
ЛОНДОН, 19 авг — РИА Новости. Великобритания не готова направить своих военных к линии фронта на Украине, сообщила газета Guardian со ссылкой на источники.
На Даунинг-стрит во вторник объявили, что представители коалиции желающих и США в ближайшие дни обсудят планы по предоставлению гарантий безопасности Украине.
"Глава британских Вооруженных сил (Тони Радакин. — Прим. ред.) намерен заявить своим американским коллегам, что Великобритания готова направить войска для воздушной и морской обороны Украины, но не на линию фронта", — говорится в материале.
Как уточняет газета, Радакин вместе с коллегами из других стран коалиции направится в Вашингтон для обсуждения планов по предоставлению гарантий безопасности уже в среду. Ожидается, что там Радакин заявит о готовности предоставить солдат для оказания материально-технической поддержки и обучения ВСУ.
В воскресенье по итогам встречи коалиции желающих канцелярия премьера Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление. Страны подтвердили готовность развернуть контингент сразу после прекращения боевых действий, обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины, а также содействовать восстановлению ее вооруженных сил.
Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины.
По информации агентства Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ.
Встреча в Белом доме
Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.