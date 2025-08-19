https://ria.ru/20250819/ukraina-2036386715.html

Белый дом исключил отправку американских военных на Украину

Белый дом исключил отправку американских военных на Украину - РИА Новости, 19.08.2025

Белый дом исключил отправку американских военных на Украину

Военных США не будет на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. 19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Военных США не будет на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Военных США не будет на земле на Украине", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.

