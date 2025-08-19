https://ria.ru/20250819/ukraina-2036382346.html
СМИ раскрыли, что изменилось в ЕС по вопросу Украины
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Европейские лидеры начали обсуждать вопрос территориальных уступок, больше не настаивая на территориальной целостности Украины, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Примечательно, что в настоящее время обсуждается вопрос территориальных уступок", — говорится в материале.По словам автора статьи, до недавнего времени европейцы позиционировали вопрос восстановления территориальной целостности Украины как важнейший.Накануне американский президент Дональд Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
СМИ раскрыли, что изменилось в ЕС по вопросу Украины
