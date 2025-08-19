https://ria.ru/20250819/ukraina-2036378745.html

На Украине обострился конфликт между РДК* и ВСУ

На Украине обострился конфликт между РДК* и ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025

На Украине обострился конфликт между РДК* и ВСУ

19.08.2025

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Случаи конфликтов на Украине между боевиками подразделения "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) и военнослужащими ВСУ участились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Видео одного из таких конфликтов активно расходится в соцсетях. Из него понятно, что конфликт произошел между командиром РДК* Денисом Капустиным и украинскими военными на похоронах одного из боевиков ВСУ. На видео запечатлена словесная перепалка между Капустиным и украинскими военнослужащими, которая сопровождается нецензурной бранью в адрес командира РДК*. В итоге последнего выгоняют с похорон. "Данное подразделение распиарено в украинских и западных СМИ и активно используется для пропаганды коллаборационизма и набора новых террористов из РДК*. Коллаборационисты принимали участие в боях на сватовском участке фронта, в боях за Волчанск в Харьковской области, а также в террористических вылазках в Белгородскую область. Сейчас между РДК* и ВСУ назрел конфликт, который нельзя скрыть, так как все чаще отдельные подробности и эпизоды становятся достоянием общественности", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что это не единственный конфликт между украинскими подразделениями, но он ярко иллюстрирует все больший раскол украинской армии.В апреле заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, состоящей из бывших "азовцев" ("Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация), избили и увезли в неизвестном направлении боевика "Русского добровольческого корпуса"*, расправу учинили за многочисленные изнасилования мобилизованных украинцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

украина

