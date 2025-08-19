Рейтинг@Mail.ru
У США нет красных линий в отправке военных на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 19.08.2025
15:02 19.08.2025
У США нет красных линий в отправке военных на Украину, пишут СМИ
У США нет красных линий в отправке военных на Украину, пишут СМИ
в мире
украина
владимир зеленский
россия
дональд трамп
politico
нато
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. У США нет "красных линий" в вопросе возможной отправки сил для поддержания безопасности на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника. Ранее агентство Блумберг передавало, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Я не думаю, что существует красная линия", - приводит издание слова чиновника, который ответил на вопрос о возможных ограничениях в отношении привлечения американских военных к обеспечению безопасности на Украине. Согласно должностному лицу, дискуссии о гарантиях безопасности еще не начались, США лишь обозначили обязательство. Впрочем, как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации американского лидера Дональда Трампа, военные из Штатов в случае их отправки на Украину не будут там присутствовать на постоянной основе. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
украина
россия
сша
в мире, украина, владимир зеленский, россия, дональд трамп, politico, нато, евросоюз, владимир путин, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Дональд Трамп, Politico, НАТО, Евросоюз, Владимир Путин, США
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. У США нет "красных линий" в вопросе возможной отправки сил для поддержания безопасности на Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.
Ранее агентство Блумберг передавало, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
В бундестаге назвали отправку немецких военных на Украину вероятной
Вчера, 13:53
"Я не думаю, что существует красная линия", - приводит издание слова чиновника, который ответил на вопрос о возможных ограничениях в отношении привлечения американских военных к обеспечению безопасности на Украине.
Согласно должностному лицу, дискуссии о гарантиях безопасности еще не начались, США лишь обозначили обязательство.
Впрочем, как пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации американского лидера Дональда Трампа, военные из Штатов в случае их отправки на Украину не будут там присутствовать на постоянной основе.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Москва давно говорила о недопустимости Украины в НАТО, заявил Трамп
18 августа, 20:50
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияДональд ТрампPoliticoНАТОЕвросоюзВладимир ПутинСША
 
 
