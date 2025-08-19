Рейтинг@Mail.ru
Лавров напомнил условия признания независимости Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/ukraina-2036293833.html
Лавров напомнил условия признания независимости Украины
Лавров напомнил условия признания независимости Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров напомнил условия признания независимости Украины
Основания признания независимости Украины исчезнут, если та откажется от своего закрепленного нейтралитета и безъядерного статуса, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:30:00+03:00
2025-08-19T14:30:00+03:00
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Основания признания независимости Украины исчезнут, если та откажется от своего закрепленного нейтралитета и безъядерного статуса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью на канале "Россия 24" он напомнил, что в декларации о национальном суверенитете четко заявлено о безъядерном, нейтральном, внеблоковом статусе украинского государства. "Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства. Если сейчас режим Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают", - отметил министр.
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036293054.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Лавров напомнил условия признания независимости Украины

Лавров: основания признания Украины исчезнут, если она откажется от нейтралитета

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Основания признания независимости Украины исчезнут, если та откажется от своего закрепленного нейтралитета и безъядерного статуса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью на канале "Россия 24" он напомнил, что в декларации о национальном суверенитете четко заявлено о безъядерном, нейтральном, внеблоковом статусе украинского государства.
"Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства. Если сейчас режим Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают", - отметил министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Ни один европейский лидер не упомянул о безопасности России, заявил Лавров
Вчера, 14:27
 
В миреУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала