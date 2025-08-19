https://ria.ru/20250819/ukraina-2036293833.html

Лавров напомнил условия признания независимости Украины

Лавров напомнил условия признания независимости Украины - РИА Новости, 19.08.2025

Лавров напомнил условия признания независимости Украины

Основания признания независимости Украины исчезнут, если та откажется от своего закрепленного нейтралитета и безъядерного статуса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Основания признания независимости Украины исчезнут, если та откажется от своего закрепленного нейтралитета и безъядерного статуса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью на канале "Россия 24" он напомнил, что в декларации о национальном суверенитете четко заявлено о безъядерном, нейтральном, внеблоковом статусе украинского государства. "Именно это обязательство легло в основу международного признания Украины как независимого государства. Если сейчас режим Зеленского отказывается от всех этих характеристик, говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают", - отметил министр.

