19.08.2025
13:53 19.08.2025
В бундестаге назвали отправку немецких военных на Украину вероятной
Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп заявил, что считает вероятной отправку немецких военнослужащих на Украину.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп заявил, что считает вероятной отправку немецких военнослужащих на Украину. "Я не исключаю возможности службы немецких военных на Украине, а скорее считаю это вероятным", - сказал Рёвекамп медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Канцлер ФРГ также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ. В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что размещение немецких военнослужащих на Украине создало бы чрезмерную нагрузку для Германии, которая и так разместила бригаду бундесвера на территории Литвы. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп заявил, что считает вероятной отправку немецких военнослужащих на Украину.
"Я не исключаю возможности службы немецких военных на Украине, а скорее считаю это вероятным", - сказал Рёвекамп медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
Мерц делает Германию фактической мишенью, заявили в ФРГ
18 августа, 13:05
18 августа, 13:05
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. Канцлер ФРГ также сообщил о своем намерении обсудить это с партнерами по правящей коалиции в Берлине, "вплоть до вопроса о том, предстоит ли, возможно, принять требующие мандата решения, которые выносит немецкий бундестаг". При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.
В свою очередь министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что размещение немецких военнослужащих на Украине создало бы чрезмерную нагрузку для Германии, которая и так разместила бригаду бундесвера на территории Литвы.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Британия выделит 13 млрд долларов на оружие для Украины, заявил экс-посол
Вчера, 13:11
Вчера, 13:11
 
