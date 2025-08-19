https://ria.ru/20250819/ukraina-2036221299.html
В Полтавской области повреждены здания предприятий энергосектора
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Здания предприятий энергетического сектора повреждены в Полтавской области Украины, более 1,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут. "Пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе... без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов", - написал Когут в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
