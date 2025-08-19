https://ria.ru/20250819/ukraina-2036196309.html

Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил Рютте

в мире

украина

марк рютте

нато

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем - это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, - это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине", – сказал Рютте в эфире Fox News. Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.

украина

