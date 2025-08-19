https://ria.ru/20250819/ukraina-2036196309.html
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил Рютте
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил Рютте - РИА Новости, 19.08.2025
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил Рютте
Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:42:00+03:00
2025-08-19T02:42:00+03:00
2025-08-19T09:55:00+03:00
в мире
украина
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036231145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7b411aa99dc9b38e3e1defc38a661e.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем - это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, - это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине", – сказал Рютте в эфире Fox News. Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.
https://ria.ru/20250819/merts-2036196170.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036231145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2148ffeacbe86685f420ad2deeb338fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, марк рютте, нато
В мире, Украина, Марк Рютте, НАТО
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил Рютте
Генсек Рютте: членство Украины в НАТО не обсуждается