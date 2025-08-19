Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил Рютте

Рейтинг@Mail.ru
02:42 19.08.2025 (обновлено: 09:55 19.08.2025)
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем - это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, - это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине", – сказал Рютте в эфире Fox News. Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.
© Getty Images / Anna MoneymakerГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает во время телеинтервью Fox News возле Белого дома
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается, ведутся дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава о коллективной обороне, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО после саммита в 2024 году заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО. Но то, что мы здесь обсуждаем - это не членство в НАТО. То, что мы обсуждаем, - это пятая статья, тип гарантий безопасности по Украине", – сказал Рютте в эфире Fox News.
Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран-членов НАТО.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Мерц анонсировал конференцию "коалиции желающих" по итогу встречи с Трампом
02:40
 
