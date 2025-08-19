Рейтинг@Mail.ru
СМИ утверждают, что Украина отвергла предложение о заморозке линии фронта
00:59 19.08.2025
СМИ утверждают, что Украина отвергла предложение о заморозке линии фронта
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина отвергает предложение заморозить линию фронта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ. "Киев также отвергает предложение... о замораживании остальной линии фронта", - говорится в публикации. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Владимир Зеленский отверг предложение уступить всю территорию ДНР в обмен на заморозку боевых действий по линии фронта.
в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина отвергает предложение заморозить линию фронта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ.
"Киев также отвергает предложение... о замораживании остальной линии фронта", - говорится в публикации.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что Владимир Зеленский отверг предложение уступить всю территорию ДНР в обмен на заморозку боевых действий по линии фронта.
СМИ: Украина согласилась купить оружие у США на 100 миллиардов долларов
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Зеленский
 
 
