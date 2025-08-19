https://ria.ru/20250819/ukraina-2036188003.html
СМИ утверждают, что Украина отвергла предложение о заморозке линии фронта
СМИ утверждают, что Украина отвергла предложение о заморозке линии фронта
СМИ утверждают, что Украина отвергла предложение о заморозке линии фронта
Украина отвергает предложение заморозить линию фронта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ.
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина отвергает предложение заморозить линию фронта, сообщает газета Financial Times со ссылкой на просмотренный документ. "Киев также отвергает предложение... о замораживании остальной линии фронта", - говорится в публикации. Ранее агентство Рейтер сообщало, что Владимир Зеленский отверг предложение уступить всю территорию ДНР в обмен на заморозку боевых действий по линии фронта.
СМИ утверждают, что Украина отвергла предложение о заморозке линии фронта
FT утверждает, что Украина отвергает предложение заморозить линию фронта