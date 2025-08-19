Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина и США могут заключить сделку по производству дронов
00:50 19.08.2025
СМИ: Украина и США могут заключить сделку по производству дронов
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями, сообщает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ. "Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями", - пишет издание.
украина
сша
вашингтон (штат)
2025
в мире, украина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат)
СМИ: Украина и США могут заключить сделку по производству дронов

FT: Украина и США могут заключить сделку на $50 миллиардов по производству БПЛА

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями, сообщает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ.
"Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями", - пишет издание.
СМИ: Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа в ходе встречи
СМИ: Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа в ходе встречи
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)
 
 
