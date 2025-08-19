СМИ: Украина и США могут заключить сделку по производству дронов

https://ria.ru/20250819/ukraina-2036187308.html

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина и США могут заключить сделку на 50 миллиардов долларов по производству дронов с украинскими компаниями, сообщает издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ. "Киев и Вашингтон также заключат сделку на 50 миллиардов долларов по производству беспилотников с украинскими компаниями", - пишет издание.

