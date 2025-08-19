https://ria.ru/20250819/ukrain-2036394417.html

Рубио обсудил саммиты по Украине с главой МИД Турции

Рубио обсудил саммиты по Украине с главой МИД Турции

АНКАРА, 19 авг - РИА Новости. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марком Рубио обсудил саммиты на Аляске и Вашингтоне по урегулированию конфликта на Украине, выразил готовность Турции оказать содействие процессу, рассказал источник РИА Новости в турецком МИД. "Сегодня (19 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе беседы были оценены результаты встречи президента США (Дональда) Трампа с президентом России (Владимиром) Путиным на Аляске и встречи, состоявшейся в Вашингтоне с участием (Владимира) Зеленского и ряда европейских лидеров... Обсуждались шаги, которые могут быть предприняты в предстоящий период для прекращения войны между Россией и Украиной. Министр Фидан подтвердил, что Турция готова оказать всевозможную поддержку для достижения справедливого и прочного мира", - сказал собеседник агентства. По словам источника, в ходе встречи также обсуждались злободневная ситуация в секторе Газа и развитие переговоров о прекращении огня. "Министр Фидан заявил, что Анкара рассчитывает, что постоянное прекращение огня в Газе будет установлено без дальнейших задержек, и что необходимо обеспечить срочную и бесперебойную доставку гуманитарной помощи в Газу. В ходе встречи также обсуждались последние события в Сирии. Было подчеркнуто значение, которое придается миру, единству и целостности Сирии", - добавил собеседник агентства. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных.

