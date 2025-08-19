https://ria.ru/20250819/udmurtija-2036230271.html

В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге

2025-08-19T09:48:00+03:00

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге, преступника задержали, сообщил ЦОС ФСБ. "На территории Удмуртской Республики предотвращен теракт, планировавшийся сторонником запрещенной в России террористической организации", — говорится в заявлении.По полученным данным, в Глазове задержали уроженца одной из стран Центральной Азии. Он готовил поджог железнодорожного состава, а также оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". У преступника изъяли компоненты для самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по их изготовлению, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в Telegram с членами международных террористических организаций. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к терроризму, его публичном оправдании или пропаганде в интернете. Задержанного заключили под стражу.

