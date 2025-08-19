Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге
09:48 19.08.2025 (обновлено: 10:26 19.08.2025)
В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге
В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге - РИА Новости, 19.08.2025
В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге
В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге, преступника задержали, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге, преступника задержали, сообщил ЦОС ФСБ. "На территории Удмуртской Республики предотвращен теракт, планировавшийся сторонником запрещенной в России террористической организации", — говорится в заявлении.По полученным данным, в Глазове задержали уроженца одной из стран Центральной Азии. Он готовил поджог железнодорожного состава, а также оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". У преступника изъяли компоненты для самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по их изготовлению, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в Telegram с членами международных террористических организаций. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к терроризму, его публичном оправдании или пропаганде в интернете. Задержанного заключили под стражу.
В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге

В Удмуртии задержали уроженца Центральной Азии, планировавшего поджог поезда

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Удмуртии предотвратили теракт на железной дороге, преступника задержали, сообщил ЦОС ФСБ.
"На территории Удмуртской Республики предотвращен теракт, планировавшийся сторонником запрещенной в России террористической организации", — говорится в заявлении.
По полученным данным, в Глазове задержали уроженца одной из стран Центральной Азии. Он готовил поджог железнодорожного состава, а также оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл".
У преступника изъяли компоненты для самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по их изготовлению, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в Telegram с членами международных террористических организаций.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, публичных призывах к терроризму, его публичном оправдании или пропаганде в интернете.
Задержанного заключили под стражу.
